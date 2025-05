fot. Prime Video

Wciąż trwają prace na planie ostatniego sezonu The Boys. W kwietniu informowano, że 5. seria jest w połowie zdjęć, a produkcja ma zakończyć się w połowie 2025 roku. Aktorzy dostali scenariusze z finału i chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Mają się dziać rzeczy niespodziewane, a twórca Eric Kripke dodał, że "prawdopodobnie będzie dużo śmierci" i "nie ma gwarancji, kto przeżyje". A co o finale sądzi Colby Minifie, która wciela się w Ashley od pierwszego sezonu?

Colby Minifie wzruszyła się czytając scenariusz finału The Boys

W rozmowie ze ScreenRant Colby Minifie nie zdradziła żadnych szczegółów dotyczących zakończenia, ale tak opisała swoje wrażenia po przeczytaniu scenariusza:

Wczoraj wieczorem przeczytałam [scenariusz] finału. To niezwykle satysfakcjonujący finał. To tyle, co powiem. Jest niezwykle satysfakcjonujący. Wzruszyłam się, czytając go.

Z tej wypowiedzi możemy wywnioskować, że Ashley dotrwa do ostatniego odcinka. Na co jeszcze zwróciła uwagę?

Jeśli wierzymy, że wszystko jest osadzone w rzeczywistości i w czymś, z czym widzowie mogą się utożsamić, to wtedy to działa? O tak. Mam szalonego szefa i sprawia, że ​​mam ochotę wyrywać sobie włosy, wiecie? [W The Surrender] mam problem z moją mamą. Nasz tata umarł, a mama chce go przywrócić do życia. Żal jest prawdziwy, a świat można rozszerzać od tego momentu.

The Surrender to psychologiczny horror, który w ten weekend wszedł do kin w USA. W jego opisie możemy przeczytać, że kiedy umiera głowa rodziny, pogrążona w żałobie matka i córka ryzykują życie, aby przeprowadzić brutalny rytuał wskrzeszenia, aby przywrócić go do życia. Obok Minifie w filmie występują Kate Burton i Vaughn Armstrong.

Przypomnijmy, że w końcówce 4. sezonu The Boys Ashley przyjęła Związek V. Niezbyt dobrze zareagowała na tę substancję. W kolejnej finałowej serii dowiemy czy dostała jakieś supermoce. Jednak przekonamy się o tym najprawdopodobniej w 2026 roku, gdy nastąpi premiera nowych odcinków, o czym wspominał Karl Urban w swoich mediach społecznościowych. Jak na razie Prime Video nie potwierdził tych doniesień.

