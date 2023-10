Czas krwawego księżyca - nowy zwiastun. Mamy kandydata do Oscara?

AppleTV+

Reklama

Czas krwawego księżyca zapowiada się na rewelacyjną produkcję Apple TV+ w reżyserii Martina Scorsese'a. Oczekiwania wzrosły przez znakomite recenzje krytyków po pokazie na festiwalu w Cannes. Film jest zachwalany dzięki grze aktorskiej Lily Gladstone oraz Leonarda DiCaprio oraz emocjonującej ścieżce dźwiękowej. Zapowiada się na to, że produkcja będzie jednym z kandydatów do Oscara. Zobaczcie finałowy zwiastun - może przekonać wielu widzów do przyjścia na seans.

Czas krwawego księżyca - zwiastun

Czas krwawego księżyca - fabuła, obsada

Film opowiada o serii tajemniczych zaginięć członków bogatego plemienia Osagów mieszkających na obszarach złóż ropy naftowej w Oklahomie. Sprawą zaczyna się interesować nowo powstała agencja federalna FBI w tym agent J. Edgar Hoover.

Oprócz DiCaprio i Gladstone, w obsadzie są między innymi: Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Plemons oraz John Lithgow. Autorem scenariusza jest nagradzany Eric Roth. Oparł go na książce pod tym samym tytułem.

Czas krwawego księżyca - zdjęcia

Czas krwawego księżyca

Czas krwawego księżyca zadebiutuje w kinach już 20 października.