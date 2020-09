Doktor Strange 2 - dwie ważne postacie z WandaVision w filmie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel/Disney+

Wielokrotnie pojawiały się plotki z różnych źródeł (spot z SuperBowl 2020 to też sugerował), że w WandaVision poznamy dwie ważne postacie z komiksów: Wiccana i Speeda, czyli dzieci Wandy i Visiona. W trakcie serialu mają się urodzić, być ośmiolatkami oraz potem nastolatkami.

Jak donosi MCU Cosmic, obie postacie razem z Wandą Maximoff pojawią się w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Co więcej, plotka donosi, że aktorzy grający nastolatków nagrali swoje sceny, ale nikt nie wie, kto wciela się w te role. Jakimś cudem Marvel Studios wciąż udało się utrzymać to w tajemnicy. To dość istotne, ponieważ serial WandaVision nie został ukończony i ekipa wciąż musi jeszcze wrócić na plan.

Wszystko wskazuje na to, że Speed i Wiccan będą ważnymi postaciami dla przyszłości MCU. W komiksach byli m.in. członkami grupy Young Avengers.