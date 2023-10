Fear the Walking Dead - dwuodcinkowy finał serialu. Czy dojdzie do crossoveru spin-offów?

fot. AMC

Serial Fear the Walking Dead w listopadzie dobiegnie końca, ale uniwersum The Walking Dead już niedługo wzbogaci się o nowy spin-off pt. The Walking Dead: The Ones Who Live, który skupi się na historii Ricka i Michonne. Ponadto z drugimi sezonami powrócą The Walking Dead: Daryl Dixon oraz The Walking Dead: Dead City. Czy w przyszłości dojdzie do crossovera tych produkcji?

The Walking Dead - czy dojdzie do crossoveru spin-offów?

Podczas panelu dyskusyjnego The Walking Dead: Daryl Dixon na New York Comic Con Scott M. Gimple, dyrektor ds. treści uniwersum, został zapytany o crossover spin-offów.

Nie jest to szczególnie planowane. Jednak dobrze byłoby to zobaczyć. Marzeniem byłoby, aby te seriale w jakiś sposób zbiegły się narracyjnie.

Ponadto twórcę zapytano o o potencjalne wznowienie serialu The Walking Dead, aby powrócił z 12. sezonem. Gimple przyznał, że nie jest temu przeciwny.

Fear the Walking Dead - dwa odcinki jako finał serialu

Już w najbliższą niedziele będzie mieć premierę 7. odcinek z ostatniego sezonu Fear the Walking Dead. Łącznie seria będzie liczyć 12 epizodów. Dwa ostatnie odcinki zostaną wyemitowane jeden po drugim 19 listopada o 21.00 na amerykańskim kanale AMC.

Andrew Chambliss, producent wykonawczy oraz showrunner, w rozmowie z serwisem ComicBook przyznał, że czuł się wdzięczni, gdy pod koniec 7. sezonu ekipa produkcyjna już wiedziała, że 8. seria będzie ostatnią dla serialu. Dzięki temu mogli zaplanować historię i doprowadzić bohaterów do końca ich podróży. Bardzo im to ułatwiło pod względem praktycznym i narracyjnym budowę historii, aż do jej zakończenia.

Myślę, że zakończenie będzie o wiele bardziej satysfakcjonujące, niż gdybyśmy dowiedzieli się o tym w połowie sezonu. Ale dzięki temu stworzyliśmy motyw przewodni, który poprowadził nas w to miejsce, o którym Ian [Goldberg, drugi showrunner] i ja mówiliśmy, że "koniec jest na początku". To oznaczało spojrzenie wstecz na wszystkie te postacie i sprawdzenie, gdzie rozpoczęły swoją podróż, ocenę tego, jak się rozwinęły oraz umieszczenie ich w miejscach, w których widzowie i oni sami by to z łatwością dostrzegli.

Ian Goldberg przypomniał, że pod koniec pierwszej połowy 8. sezonu Madison przyrzekła, że zmieni PADRE w miejsce, którym miało być od początku. Dodał, że jej historia potoczy się w zaskakujący sposób, ponieważ będzie to wiązać się z powrotem niektórych postaci, zarówno przyjaciół jak i wrogów, których widzowie nie widzieli od jakiegoś czasu. Ponadto mamy wrócić też do niektórych miejsc znanych z uniwersum The Walking Dead.

Będzie to oddziaływać na naszych bohaterów, więc będzie to naprawdę epickie.

W sieci pojawiły się kolejne promocyjne zdjęcia z ostatnich 6 odcinków finałowej serii Fear the Walking Dead. Wśród nich znalazły się też fotografie zza kulis produkcji. Nowe zdjęcia są na początku poniższej galerii.

Fear the Walking Dead - opis fabuły sezonu 8B

Teraz, gdy Shrike i jej wpływy zniknęły, Madison postanawia przekształcić PADRE w bezpieczną przystań, jaką miał być kiedyś stary stadion. Jednak czyniąc to, wyspa staje się celem, a także światłem nadziei. Wiadomość Madison o miejscu pełnym zasobów rozprzestrzenia się, przyciągając niechcianą uwagę, co naraża PADRE z powrotem na niebezpieczeństwo. Stawia to pytanie, czy nasi bohaterowie w ogóle zasługują na jego ocalenie.

Fear the Walking Dead - polska premiera 7. odcinka 23 października o 3:00 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na polskim kanale AMC.