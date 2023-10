Fear the Walking Dead - zdjęcia i fragment sezonu 8B. Madison spotyka Victora po wielu latach

fot. AMC

Premiera drugiej części 8. sezonu Fear the Walking Dead zbliża się wielkimi krokami, więc w sieci pojawiają się nowe materiały promocyjne z ostatnich 6 odcinków. Stacja AMC zaprezentowała fragment odcinka, w którym Madison (Kim Dickens) spotyka po długim czasie Victora (Colman Domingo). Poniżej możecie też zobaczyć jeszcze inne krótkie urywki z epizodów nadchodzącej serii, w których pojawia się Troy (do roli powrócił Daniel Sharman).

Fear the Walking Dead - fragment sezonu 8B

Fear the Walking Dead - zdjęcia i plakaty z sezonu 8B

Udostępniono również nowe zdjęcia z sezonu 8B, na których znajdują się Madison, Troy oraz Victor. Jedna fotografia pokazuje Danay Garcię (serialowa Luciana), która stanęła za kamerą jednego z odcinków. Nowe zdjęcia są na początku poniższej galerii.

Fear the Walking Dead - sezon 8B

Fear the Walking Dead - opis fabuły sezonu 8B

Teraz, gdy Shrike i jej wpływy zniknęły, Madison postanawia przekształcić PADRE w bezpieczną przystań, jaką miał być kiedyś stary stadion. Jednak czyniąc to, wyspa staje się celem, a także światłem nadziei. Wiadomość Madison o miejscu pełnym zasobów rozprzestrzenia się, przyciągając niechcianą uwagę, co naraża PADRE z powrotem na niebezpieczeństwo. Stawia to pytanie, czy nasi bohaterowie w ogóle zasługują na jego ocalenie.

Fear the Walking Dead - obsada

Oprócz wyżej wymienionych aktorów w obsadzie sezonu 8B znaleźli się: Rubén Blades jako Daniel Salazar, Jenna Elfman jako June Dorie, Austin Amelio jako Dwight i Christine Evangelista jako Sherry.

Fear the Walking Dead - polska premiera 7. odcinka 23 października o 3:00 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na polskim kanale AMC.