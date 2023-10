The Walking Dead: Daryl Dixon - zwiastun 2. sezonu. Melissa McBride jako Carol!

fot. AMC

W ostatnią niedzielę w USA dobiegł końca 1. sezon serialu The Walking Dead: Daryl Dixon. W końcówce finałowego odcinka pojawiła się Carol, w którą ponownie wcieliła się Melissa McBride. Bohaterka ma odegrać ważną rolę w 2. serii, która otrzymała nowy podtytuł. Nowy sezon będzie nazywać się The Walking Dead: Daryl Dixon — The Book of Carol.

Przypomnijmy, że ten spin-off The Walking Dead początkowo miał opowiadać o podróży Daryla i Carol, ale Melissa McBride musiała zrezygnować z serialu ze względu na to, że zdjęcia odbywały się we Francji. Ostatecznie twórcy skupili się na historii postaci granej przez Normana Reedusa.

fot. AMC

Wraz z finałem opublikowano zwiastun 2. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon, w którym możemy dostrzec głównych aktorów. Carol wyruszyła na poszukiwania Daryla, ale wpadła w kłopoty, ponieważ okrążyła ją horda zombie. Widzimy ją z charakterystyczną bronią przyjaciela, czyli kuszą. Z kolei Dixon skrada się w pomieszczeniu wraz z Isabelle (Clémence Poésy) oraz innym osobami. Zobaczcie poniżej zapowiedź.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zwiastun 2. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon - kiedy premiera 2. sezonu?

W zwiastunie The Walking Dead: Daryl Dixon podano, że 2. sezon będzie mieć premierę w 2024 roku. Showrunner The Walking Dead: Daryl Dixon David Zabel zdradził, że obecnie przygotowują się do zdjęć, które mają rozpocząć się 20 października we Francji. Warto przypomnieć, że 2. sezon została już częściowo nakręcony w Europie przed planowaną przerwą, która zbiegła się z rozpoczęciem strajku aktorów. Pierwszy odcinek wyreżyserował Greg Nicotero, a za kamerą kolejnych trzech stanie Dan Percival. Tymczasowa umowa między AMC Networks a SAG-AFTRA, umożliwia kontynuowanie zdjęć na planie.

