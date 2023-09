Fingernails - zwiastun filmu. Apple TV+ odważnie łączy romans i sci-fi

Fot. Materiały prasowe

Fingernails to nowy film Apple TV+ o miłości w futurystycznym świecie. Poniżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun, w którym główna bohaterka, Anna, staje przed poważnym problemem: zaczyna wątpić w nowoczesną technologię, która miała dla niej wybrać idealnego partnera, gdy powoli zaczyna żywić uczucia do swojego współpracownika. Przekonajcie się sami.

Fingernails - zwiastun filmu

Fingernails - informacje o filmie

O czym opowiada Fingernails? Film Apple TV+ to nietypowa mieszanka sci-fi i romansu. Fabuła skupia się na Jessie Buckley, która dzięki kontrowersyjnej technologii znalazła swoją bratnią duszę. Problem w tym, że gdy zaczyna lepiej poznawać swojego nowego współpracownika, powoli rozwijają się w niej wątpliwości co do nieomylności ów programu.

Fingernails wyreżyserował Christos Nikou. Film miał już swoją oficjalną premierę podczas Festiwalu Filmowego w Telluride. Na platformie Apple TV+ zadebiutuje jednak dopiero 3 listopada 2023 roku. W rolach głównych wystąpią Luke Wilson i Annie Murphy.