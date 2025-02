Gwiazdor Reachera pod ostrzałem. Podpadł innym chrześcijanom

fot. Amazon Prime Video

Alan Ritchson, gwiazda serialu Reacher, jest gorliwym chrześcijaninem. Wygląda jednak na to, że zirytował innych wyznawców. W rozmowie z magazynem GQ wyjawił, że niektórym wierzącym trudno jest oddzielić go od postaci, w które wciela się na ekranie.

Ludzie mają czasem dziwną relację z fikcyjnymi postaciami i w pewnym sensie traktują ich jak prawdziwych ludzi. Ja nie mam problemu z tym, by to rozróżniać. Jest wielu chrześcijan, którzy mnie krytykowali: „Jak śmiesz mieć scenę seksu przedmałżeńskiego w telewizji, a potem gadać o Jezusie?”. Przepraszam, ale wątpię, by ktoś mnie o to spytał, gdy stanę u bram niebios!

Alan Ritchson w zeszłym roku udzielił obszernego wywiadu portalowi The Hollywood Reporter, w którym powiedział, że jest chrześcijaninem i głęboko wierzy w słowa Jezusa. Dodał jednak, że wiele osób, które współcześnie uznaje się za wyznawców, całkiem przeinacza jego nauki i wspiera takie osoby, jak chociażby Donald Trump, które reprezentuje sobą wszystko, co złe.

