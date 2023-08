Godzilla - serial Apple TV+ ma tytuł i szczegóły. Król Potworów na zdjęciu!

fot. materiały promocyjne

Legendary Television odpowiada za produkcję serialu aktorskiego będącego częścią MonsterVerse. Platforma streamingowa Apple TV+ ogłosiła, że jego tytuł to: Monarch: Legacy of Monsters (poprzednio znany jako Godzilla and the Titans). Pierwszy sezon będzie liczyć 10 odcinków. Opublikowano pierwsze zdjęcia; na jednym z nich widzimy samego Króla Potworów, który w pełnej krasie będzie siać destrukcje na małym ekranie. Potwierdzono, że Godzilla to nie jedyny potwór jakiego zobaczymy na ekranie.

Monarch: Legacy of Monsters - zdjęcia

Monarch: Legacy of Monsters

Godzilla - o czym jest serial?

Historia skupia się na rodzeństwie, które chce odkryć tajemnice ich ojca. Idąc jego tropem, doszukują się jego powiązań z organizacją Monarch, która bada gigantyczne monstra zwane Tytanami. Ich śledztwo wprowadza ich do świata potworów i doprowadza ich do żołnierza Lee Shawa (w tej roli Kurt Russell w teraźniejszości oraz jego syn Wyatt Russell w latach 50). Monarch wie, że wiedza Shawa może im zagrozić. Historia rozgrywa się na przestrzeni dekad i jest epicką opowieścią o trzech pokoleniach w świecie, w którym królują Tytani.

Chris Black (Severance) i Matt Fraction (Hawkeye) są współtwórcami serialu. Główne role grają Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett oraz Elisa Lasowski. Matt Shakman (Wandavision) wyreżyserował pierwsze dwa odcinki.

Uniwersum MonsterVerse rozpoczęło się w 2014 oku od filmu Godzilla. Następne tytuły serii to Kong: Wyspa Czaszki, Godzilla II: Król Potworów i Godzilla kontra Kong. Na premierę czeka też film Godzilla x Kong: The New Empire.