Zgadniecie, na który dach Tom Cruise wszedł tym razem? Aktor opowiada o tym, jak zmienił kino

fot. materiały prasowe

Reklama

Tom Cruise promuje kolejną część z serii Mission: Impossible. Wybrał się też do Londynu, aby odebrać tam kolejną nagrodę, tym razem honorowe BFI Fellowship. Aktor zjawił się w na budynku British Film Institute. Trudno powiedzieć jak Cruise tego dokonał, ale źródła bliskie jemu potwierdziły, że to faktycznie on pojawił się na dachu budynku, co z odległości zauważyło kilka osób.

ROZWIŃ ▼

Avengers: Doomsday da fanom Marvela to, na co czekali od lat? Plan Dooma i starcie wszech czasów

Ostatecznie Cruise pojawił się też wewnątrz budynku aby udzielić kilku wypowiedzi. Odniósł się m.in. do przeszłości z serią Mission: Impossible. Co go skłoniło do podjęcia się roli Ethana Hunta? Okazuje się, że... Muzyka. Była to też jego pierwsza rola producencka w karierze:

Chodziło o spojrzenie na całą serię i zastanowienie się: "co można zrobić z akcją?" Chodziło o znalezienie sposobu na ewolucję akcji i narracji tak, aby było w tym jeszcze więcej emocji. Tym się interesowałem. Uczyłem się kaskaderki i działania różnych kamer, żeby zwiększyć swoje umiejętności i dalej rozwijać tę technologię.

Aktor przyznał, że nie miał żadnego formalnego wykształcenia aktorskiego. Był samoukiem, który uczył się poprzez oglądanie pracy różnych reżyserów, aktorów. Na własną rękę poznawał też kulisy funkcjonowania biznesu kinowego.

Udało mi się zrobić wywiady z Scorsese, Hoffmanem, Newmanem, Spielbergiem. Uczyłem się filmów i uczyłem się systemu ich dystrybucji.

Cruise w młodości zmuszał też studia do wysyłania go za granicę, aby w ten sposób poznać jak inne kraje podchodziły do kręcenia filmów.

W tamtym czasie Hollywood było po prostu Hollywood. Chodziło tylko o Amerykę, a mi chodziło o cały świat.

Z tego powodu aktor miesiącami przebywał poza granicami USA i poznawał kulisy powstawania filmów w innych państwach. Jego zdaniem to on spopularyzował zjawisko międzynarodowych uroczystych premier z czerwonym dywanem.

Dzięki temu mogliśmy zabrać cząstkę Hollywood do tych wszystkich miejsc. - wytłumaczył.

Na koniec przyznał, że po sukcesie Top Guna producenci byli zainteresowani, aby "w kółko i w kółko" kręcił kolejne produkcje z tej serii, ale on w głowie miał większe, inne wyzwania. Przyznał, że jego cele nie mają wytyczonych żadnych granic, co spotkało się z gromkim aplauzem ze strony widowni.

Najlepsze sceny z serii Mission: Impossible [RANKING WIDEO]