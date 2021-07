GB Operator pozwoli odpalić oryginalne kartridże z Game Boya na komputerze

Źródło: Epilogue

Firma Epilogue postanowiła przybliżyć użytkownikom komputerów osobistych gameboy’owe produkcje za pośrednictwem przystawki GB Operator. Ten niewielki adapter potrafi odczytywać dane zapisane na kartridżach Game Boy, Game Boy Color oraz Game Boy Advance, przystosowano go do współpracy z najpopularniejszymi komputerowymi systemami operacyjnymi. Aplikację do obsługi GB Operator odpalimy na Windowsie, macOS-ie oraz Linuksie.

Możliwości sprzętu nie ograniczają się jednak tylko do odczytywania fizycznych nośników. Gadżet pozwoli także archiwizować zapisy gier na komputerze i ostrzeże nas, jeśli wykryje podrobione kartridże. Tę funkcję z pewnością docenią kolekcjonerzy oryginalnych gier od Nintendo. Z kolei twórcy retrogier dzięki oprogramowaniu GB Studio zapiszą swoje autorskie produkcje na pustych kartridżach. GB Operator pozwoli nawet korzystać modułu Game Boy Camera, gdyby ktoś zechciał zrobić sobie retrogameboyową fotografię.

Warto zauważyć, że sprzęt wykorzystuje do odpalania gier Nintendo otwartoźródłowy emulator mGBA. Nie mamy tu zatem do czynienia ze sprzętową emulacją, dlatego użytkownik tego gadżetu będzie mógł skorzystać z alternatywnego oprogramowania, jeśli tylko zechce.

GB Operator od Epilogue dostępny jest w przedsprzedaży w cenie 49,99 dolarów. Producent planuje rozpocząć wysyłkę urządzenia w sierpniu bieżącego roku.