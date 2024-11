Pierwsze zdjęcia z serialu Dope Thief z gwiazdą Eternals. Podszywanie i rabunek nie idą zgodnie z planem

fot. Apple TV+

Dope Thief to nowy serial kryminalny od Apple TV+, który powstaje na bazie książki o tym samym tytule autorstwa Dennisa Tafoya. Za scenariusz do nowej produkcji odpowiada Peter Craig, który pełnił tę funkcję przy Batmanie z 2022 roku oraz Top Gun: Maverick. W roli głównej występuje Brian Tyree Henry będący również producentem wykonawczym. Serial zadebiutuje na platformie 14 marca 2025 roku z dwoma odcinkami. Kolejne będą się ukazywały co tydzień.

Deadline pokazało pierwsze zdjęcia z produkcji:

Dope Thief - co wiadomo?

Historia skupia się na grupie przyjaciół-delikwentów z Filadelfii, którzy udają agentów Agencji do Walki z Narkotykami i planują w ten sposób okraść nieznany, wiejski dom. Ich mała robótka zmienia się w walkę o śmierć i życie, gdy odkrywają największe, ukryte korytarze narkotykowe na wschodnim wybrzeżu.

W obsadzie znajduje się: Brian Tyree Henry, Wagner Moura, Marin Ireland, Kate Mulgrew, Nesta Cooper, Amir Arison oraz Ving Rhames.

Dope Thief - premiera 14 marca 2025 roku na Apple TV+.