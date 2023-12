Godzilla Minus One - film bije rekordy box office w Ameryce Północnej. Dystrybucja przedłużona

foto. materiał prasowy

Godzilla Minus One zadebiutował w Ameryce Północnej, podobnie jak w Polsce, 1 grudnia 2023 roku. Do dziś widowisko z Japonii zebrało 14,36 mln dolarów i tym samym pobiło rekord box office. Jest to obecnie najbardziej dochodowy aktorski film japoński w historii emisji w Ameryce Północnej. Pobito też rekord najlepszego otwarcia zagranicznego filmu w 2023 roku na rynku amerykańskim.

Godzilla Minus One - dystrybucja w Ameryce

Z uwagi na rosnące zainteresowanie japońskim widowiskiem i miażdżące superlatywami pozytywne opinie, dystrybutor podjął decyzję o przedłużeniu emisji w amerykańskich kinach i jej rozszerzeniu na więcej ekranów. Teraz będzie on grany w 2540 lokacjach. To powinno pozwolić filmowi zwiększyć przychody w box office. Mówi się nawet otwarcie, że Godzilla nie da szans nikomu w weekend i wyląduje na pierwszej lokacie.

Co więcej, widzowie też są zachwyceni tym widowiskiem o Godzilli. Na Rotten Tomatoes widzowie wydali 98% pozytywnych ocen, a według IMDb japoński Godzilla Minus One jest najlepiej ocenianym blockbusterem 2023 roku z wynikiem 8,5/10. Pobił tym samym Oppenheimera, który spadł na drugie miejsce z wynikiem 8,4/10.

Godzilla Minus One ma do tej pory 40,9 mln dolarów przy budżecie 15 mln dolarów.