Logo Spider-verse pojawiło się w Nowym Jorku. Czy to teaser do finału trylogii?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Sony

Reklama

W dzielnicy Chelsea w Nowym Jorku budowane jest logo Spider-Verse, co wywołało spekulacje w sieci, że być może zbliża się się zapowiedź dotycząca filmu Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Plotki rozchodzą się falami, jednak nie ma dowodu na to że akcja będzie dotyczyć promocji nowego filmu.

Istnieje szansa że tworzony billboard jest formą reklamy aplikacji Sony Pictures Core, na której ma być dostępny d0 obejrzenia Spider-Man: Poprzez Multiwersum. Sugeruje to prowadzona na Instagramie akcja z udziałem influencera Jordana Fishera, mająca promować platformę.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Sony (@sony) ROZWIŃ ▼





Czemu Beyond th Spider-Verse wciąż nie otrzymało konkretnych zapowiedzi?

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse miało trafić do kin w marcu tego roku. Jednak z powodu wymagań związanych z animowanym projektem o tak wyrazistym stylu wizualnym oraz strajkami aktorów w zeszłym roku, opóźnienie było nieuniknione.

Finał poprzedniej historii o Milesie Moralesie zakończył się cliffhangerem, więc nie sposób dziwić się, że fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych informacji na temat produkcji.