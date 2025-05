Powrót do przyszłości czy przeszłości? Retrofuturyzm błyszczy w nowym spocie Fantastycznej 4

Walt Disney Pictures/Marvel Studios

Marvel Studios opublikowało w telewizji nowy spot z okazji finału Konferencji Zachodniej NBA, czyli wydarzenia koszykarskiego. Na czym się skupia?

Tak ma wyglądać Doom w Avengers: Doomsday! Zaskakujące plany na Sentry'ego i Jelenę

Nowy film Marvel Studios stawia na wyrazisty styl wizualny, który odbiega od tego, co do tej pory widzieliśmy w Kinowym Uniwersum Marvela. Można odnieść wrażenie, iż jest to odpowiedź na zarzuty niektórych fanów, którym nie podobała się szarość i nijakość dotychczasowych produkcji. Fantastyczna 4 stawia na konkretny styl jakim jest retrofuturyzm, czym wyróżnia się spośród innych filmów i seriali. Reżyser, Matt Shakman, powiedział, że jest to świadoma i celowa decyzja, której celem jest połączenie stylu artystycznego Jacka Kirby'ego z wizją Stanleya Kubricka.

To właśnie ten styl jest głównym bohaterem nowego spotu telewizyjnego, który niczym kapsuła w czasie zabiera nas do alternatywnego świata, w którym triumfy święci Pierwsza Rodzina. Jest kilka nowych ujęć, które lepiej pokazują ten wyjątkowy, nieznany do tej pory świat.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – opis fabuły

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki opowiada historię Pierwszej Rodziny Marvela – Reeda Richardsa (Mister Fantastic), Sue Storm (Niewidzialna Kobieta), Johnny’ego Storma (Ludzka Pochodnia) i Bena Grimma (Stwór). Bohaterowie zmierzą się z największym wyzwaniem w swojej historii, stając do walki o losy Ziemi przeciwko Galactusowi i jego tajemniczej herold. Potężny złoczyńca planuje pochłonąć planetę wraz z jej mieszkańcami.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki

W obsadzie widowiska MCU znajdują się tacy aktorzy jak Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss-Bachrach. Dołączyli do nich również Paul Walter Hauser, John Malkovich oraz Natasha Lyonne. Galactusa zagra Ralph Ineson, a w roli jego heroldki zwanej Silver Surfer zobaczymy Julię Garner.

Premiera filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki odbędzie się 25 lipca 2025 roku.

