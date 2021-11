Gwiezdne Wojny - bohaterowie trylogii sequeli powrócą? Szefowa Lucasfilmu sugeruje

fot. zrzut ekranu z YouTube

Szefowa Lucasfilm, Kathleen Kennedy udzieliła magazynowi Empire wywiadu w ramach promocji serialu Księga Boby Fetta. Nie cichną echa informacji o jej nowym kontrakcie z Disneyem do 2024 roku, ale jej nowy wywiad zdecydowanie doleje oliwy do ognia. W nim też został poruszony temat bohaterów trylogii sequeli. Czy jest szansa na to, że nie zobaczyliśmy ich po raz ostatni w filmie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku. Na to wygląda.

- Z całą pewnością to nie są postacie, o których zapomnimy. Oni nadal będą żyć dalej. To jest tematem rozmów, które odbywamy z naszą ekipą kreatywną.

Wspomniała też o tym, jak wyglądało spotkanie Ewana McGregora i Haydena Christensena po latach na planie serialu Obi-Wan Kenobi.

- Nie widzieli siebie od bardzo dawna. Byłam zaskoczona, jak odnajdywanie siebie w rolach było dla nich emocjonujące. A także zdanie sobie sprawy, jak bardzo Gwiezdne Wojny były dla nich ważne. To był początek ich karier.

Księga Boby Fetta - premiera w grudniu 2021 roku na Disney+.