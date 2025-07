Kto zagra Wonder Woman w DCU? James Gunn o aktorce z Gwiezdnych Wojen: „Byłaby świetna”

Fot. DC Comics

James Gunn udzielił wywiadu portalowi Extra. Rozmowa zeszła na temat aktorki o imieniu Adria Arjona, którą możecie znać z Hit Mana, Morbiusa, Mrugnij dwa razy i głośnego serialu Gwiezdne Wojny: Andor. Zauważono, że filmowiec zaobserwował ją na Instagramie, przez co część fanów zaczęła podejrzewać, że obsadzono ją w roli Wonder Woman w DCU. Gunn zapewnia, że żadna decyzja nie została jeszcze podjęta i zna gwiazdę od dawna, ale jednocześnie podkreśla, że byłaby świetnym wyborem.

Ta aktorka „byłaby świetną Wonder Woman”

Obserwuję Adrię na Instagramie od dawna, ale wszyscy uznali, że dopiero to zaobserwowałem, ponieważ obsadziliśmy ją w roli Wonder Woman. I swoją drogą – byłaby świetną Wonder Woman. Zagrała w filmie, który nakręciłam siedem lat temu. Od tego czasu jesteśmy przyjaciółmi. Od tamtego czasu ją obserwuję, nie dopiero od teraz.

Ta wypowiedź Jamesa Gunna oznacza, że jeszcze nie obsadzono nikogo w roli Wonder Woman. Filmowiec jednak uważa, że Adria Arjona znana z serialu Gwiezdne Wojny: Andor byłaby świetnym wyborem.

James Gunn w czerwcu powiedział Entertainment Weekly, że trwają prace nad scenariuszem do nowego filmu o Wonder Woman. Dodał, że będzie dodatkiem do serialu HBO o miejscu znanym jako Themyscira, domu superbohaterki, który powoli się rozwija. Na razie nie ma nawet orientacyjnej daty premiery.

DCU - wszystkie nadchodzące filmy

Wiemy natomiast, że nowy Superman zadebiutuje w lipcu 2025 roku, a Supergirl: Woman of Tomorrow będzie mieć premierę w czerwcu 2026 roku. Zapowiedziano jednak o wiele więcej filmów. W poniższej galerii znajdziecie pełną aktualizowaną listę.