Wielu fanów Kinowego Uniwersum Marvela niepokoiły doniesienia na temat przedłużających się dokrętek do nowego filmu z Kapitanem Ameryką w roli głównej. Mówiono również o kiepskim odbiorze produkcji podczas pokazów testowych. Niektórzy oskarżali też film o upolitycznienie i nawiązywanie do Donalda Trumpa postacią Czerwonego Hulka. Do tego wszystkiego odniosła się gwiazda produkcji, Anthony Mackie.

Nowy spot z Kapitana Ameryki 4

Czy Czerwony Hulk nawiązuje do Donalda Trumpa?

W rozmowie z Esquire, Anthony Mackie powiedział:

To dosłownie najlepszy film, jaki może być. Jest w duchu Marvela. Jest w duchu Kapitana Ameryki. Jest rozrywkowy i duży. Każdy film Marvela, DC, Star Treka, Gwiezdnych Wojen i całego Disneya miał dokrętki.

W sprawie porównań Czerwonego Hulka do Donalda Trumpa wypowiedział się w znacznie dosadniejszy sposób.

Mam nadzieję, że jako państwo mamy dość wciskania wszędzie polityki. Po prostu chodźmy do kina na film i wszyscy się, ku***, wyluzujmy. Mogliśmy zrobić tego skur***** na żółto i to też byłby problem.

Czeka za to można się spodziewać po Avengers: Doomsday i Secret Wars? Na pewno nie powtórki z rozrywki. Reżyserowie mają coś lepszego w rękawie zdaniem aktora.

To, czego nie chcesz, to zrobienia Wojny bez granic i Końca gry 2.0. Bracia Russo są mądrzy, mają ten świat, komiksy i historię w małym palcu, więc na pewno mają jakiś pomysł. Oby mieli! Nie mam pojęcia, jak wrzucić tyle postaci na ekran i sprawić, żeby to działało.

