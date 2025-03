DC

Fani wciąż nie mogą uwierzyć, że jeszcze przed premierą Aquamana 2 Jason Momoa omawiał z Jamesem Gunnem możliwość zagrania Lobo. W marcu 2025 roku ujawniono, że rozmowy na ten temat rozpoczęły się już wtedy. Aktor oficjalnie pożegnał się z rolą Aquamana i obecnie pracuje na planie Supergirl: Woman of Tomorrow jako Lobo. W najnowszym wywiadzie opowiedział o roli i pracy na planie. Jaki będzie Lobo?

Jason Momoa jako Lobo

Jason Momoa zrobił sobie przerwę w pracy na planie Supergirl: Woman of Tomorrow, by promować kinową adaptację Minecrafta. W rozmowie z Jimmym Kimmelem tak skomentował swoją nową rolę:

— Mam każdy komiks z Lobo. To zawsze była moja ulubiona postać. Kiedy Zack Snyder do mnie zadzwonił, myślałem, że będę grał Lobo, bo chodziło o Batman v Superman i potrzebowali czarnego charakteru. A to jedyny facet, który mógłby... no wiesz!

Odnosząc się do samej pracy na planie, dodał:

— To rola, o której zawsze marzyłem. Uwielbiam ten komiks, więc czułem duży stres. Granie tej postaci jest poniekąd proste – wszystko ma rozmach, ale nie chcę za wiele zdradzać. Wygląd Lobo jest bardzo wierny komiksowi, a jego charakter pozostaje opryskliwy i szorstki. Do tego jego motocykl jest niesamowity!

Momoa podkreślił, że Supergirl: Woman of Tomorrow to przede wszystkim film o Supergirl, a jego rola jest drugoplanowa. Ma jednak nadzieję, że będzie mógł wcielać się w Lobo również w przyszłych produkcjach.

Supergirl - obsada i premiera

Na planie wciąż trwają prace. Milly Alcock wciela się w Supergirl, a w obsadzie znaleźli się także Eve Ridley (Ruthye Marye Knoll), Matthias Schoenaerts (Krem), David Krumholtz (Zor-El) oraz Emily Beecham (Alura In-Ze).

Premiera widowiska zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku.