Hayden Christensen wrócił jako Anakin w Star Wars. Fani zachwyceni

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Reklama

Gdy Hayden Christensen zagra krótką scenkę w roli Anakina Skywalkera w serialu Obi-Wan Kenobi, spotkało się to z ciepłymi słowami fanów w social media. Jednak dopiero jego rola w 5. odcinku Ahsoki wywołała prawdziwy zachwyt. Pokolenie wychowane na prequelach docenia Christensena; okazuje mu szacunek i miłość, jakich w okolicach premiery filmów nie otrzymał od widzów. Jego występ w serialu Ahsoka to nie tylko emocje, radość fanów, ale też docenienie pracy aktora, który tworząc Anakina po latach, był w stanie pokazać go lepiej, niż ponad 20 lat temu.

Hayden Christensen jako Anakin

Sami zobaczcie głosy widzów, którzy cieszą się z powrotu aktora. Sam Hayden już w kwietniu 2023 roku podczas Star Wars Celebration mówił, jak docenia ciepłe przyjęcie fanów po latach. Przypomnijmy, że po premierach trylogii prequeli aktor był mocno i brutalnie hejtowany, co przytłoczyło rzeczową krytykę jego kreacji aktorskiej.

https://twitter.com/KingKyberrr/status/1701768065313292420

https://twitter.com/BigScreenMovie2/status/1701783262991921647

https://twitter.com/dweebleton/status/1701783732057944505

https://twitter.com/giselleb1234/status/1701768680147706215

https://twitter.com/Fagan_Matthew_/status/1701778510774227171

https://twitter.com/Fagan_Matthew_/status/1701775548135928084

https://twitter.com/FlashsAndor/status/1701770863626895724

Widzowie na całym świecie nie kryją zachwytu 5. odcinkiem Ahsoki. Wiele tysięcy głosów na IMDb jest jednym z dowodów: odcinek ma średnią 9,6/10. Przykładowe posty wychwalające Christensena to tylko kilka przykładów z tysięcy jakie można znaleźć w mediach społecznościowych.

Nowe odcinki co tydzień z wtorku na środę o 3:00 w nocy.