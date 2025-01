W Avengers: Doomsday głównymi bohaterami będą te postacie. Marvel rozwiązał wielki problem?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Dzień bez nowych doniesień na temat Avengers: Doomsday najwyraźniej jest dniem straconym. Ledwie wczoraj informowaliśmy Was, że w filmie braci Russo na pewno nie pojawi się Doktor Strange. Ten fakt wyjawił Benedict Cumberbatch, który dodał po chwili, że jego postać ma odegrać ważną rolę w kolejnej produkcji o Mścicielach, Secret Wars. Już po upublicznieniu powyższych rewelacji w sieci pojawiły się następne, tym razem związane z protagonistami.

Avengers: Doomsday oficjalnie bez legendy MCU! Marvel trzyma TĘ postać na Secret Wars

MyTimeToShineHello, scooper, do którego spekulacji zawsze trzeba podchodzić z rezerwą, twierdzi, że głównymi bohaterami Avengers: Doomsday będą członkowie drużyny Fantastyczna Czwórka. Jest to o tyle logiczne, że tegoroczny film Pierwsze kroki ma być wprowadzeniem do obu produkcji braci Russo, a główny złoczyńca, Doktor Doom, to w końcu odwieczny wróg Pierwszej Rodziny Marvela.

Co natomiast z samymi Avengersami z Ziemi-616? Według scoopera "nie będą oni daleko w tyle", choć to właśnie Fantastyczna Czwórka odegra kluczową rolę w walce z Doomem.

Avengers: Doomsday - tych 9 postaci ma pojawić się w filmie

Tym samym Marvel może rozwiązać wielki problem związany z brakiem rozpoznawalności lub niedostateczną ekspozycją w MCU niektórych postaci, jakie mają zaważyć na wydarzeniach ukazanych w Doomsday. Dość powiedzieć, że po Avengers: Endgame w Kinowym Uniwersum Marvela najczęściej pojawiała się Jelena Biełowa, którą na ekranie zobaczyliśmy tylko 3 razy.

Niejako w cieniu tych doniesień pojawiła się wypowiedź Julii Garner, która w Pierwszych krokach zagra żeńską wersję Silver Surfera. Aktorka wyjawiła, że cała jej rola została oparta na technologii motion capture - nie musiała więc ona nosić na planie żadnych kostiumów czy przechodzić żmudnego procesu charakteryzacji.

