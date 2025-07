Aktorzy z The Office sprankowali widzów. Emerytura okazała się reklamą

AT&T Business

Aktor znany z serialu The Office, Craig Robinson, niedawno ogłosił na Instagramie, że rezygnuje z kariery komediowej, aby założyć mały biznes. Media i fani potraktowali to ogłoszenie całkiem poważnie. Okazuje się jednak, że zapowiadana działalność biznesowa nie do końca jest tym, co można nazwać prawdziwym przedsięwzięciem.

Co takiego zorganizował aktor z The Office?

Okazuje się, że Robinson tylko udaje właściciela małego biznesu – to element kampanii reklamowej AT&T Business, w ramach której wystąpi w serii spotów razem z dawnymi kolegami z „The Office”: Ellie Kemper, Angelą Kinsey, Creedem Brattonem i Oscarem Nuñezem.

W pierwszej reklamie – którą można obejrzeć poniżej – Robinson przedstawia swojej nowej „firmowej” ekipie pomysł na inteligentny budzik oparty na AI, który nazwał „CrAIg”. Po chwilowym zamieszaniu wokół wymowy tej nazwy, grupa ostatecznie go akceptuje. Budzik ma wbudowany obraz AI samego Robinsona.