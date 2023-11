HBO - CEO odpowiada na zarzuty. Chodzi o "trollowanie" krytyków na X

fot. materiały prasowe

Reklama

Jak donosi portal Deadline, Casey Bloys, CEO i dyrektor generalny HBO, skomentował raport Rolling Stone, z którego wynikało, że był pomysłodawcą "trollowania" krytyków na platformie X, którym nie spodobały się jego seriale. Chciał, by ktoś poprzez fejkowe konta odpowiadał na ich wpisy. Tym zadaniem miała ponoć zostać obarczona asystentka Sully Temori, podając się za Kelly Shepherd, mamę i zielarkę z Teksasu z czterema obserwującymi.

Casey Bloys podjął ten temat podczas prezentacji na temat planów platformy na 2024 rok w siedzibie Warner Bros. Discovery w Nowym Jorku. Zaczął swoją przemowę od tego, że ci, którzy go znają, wiedzą że bardzo pasjonuje się ich serialami. Zależy mu na tym, by były świetne i wywoływały pozytywne reakcje. Kontynuował, że w latach 2020-2021 pracował z domu i spędzał niezdrową ilość czasu na Twitterze:

[...] I wtedy wpadłem na bardzo, bardzo głupi pomysł na to, jak dać upust swojej frustracji. Oczywiście, 6 wpisów w ciągu półtora roku nie są zbyt skuteczne. Ale przepraszam osoby, które były wspomniane w ujawnionych e-mailach i wiadomościach tekstowych. Oczywiście nikt nie chce być częścią historii, z którą nie ma nic wspólnego.

Jednak wielu z was wie też, że w ciągu ostatnich lat zrobiłem postępy i zacząłem używać DM. Teraz, gdy mam problem z recenzją albo czymś, co zobaczyłem, piszę do wielu z was bezpośrednio, a wy jesteście na tyle łaskawi, że odpowiadacie mi i prowadzimy konwersację. To prawdopodobnie o wiele zdrowszy sposób na radzenie sobie z tym.