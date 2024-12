Dlaczego w Nowym wspaniałym świecie jest tyle postaci bliskich Hulkowi? Był ku temu nostalgiczny powód

fot. Marvel

Wielu fanów było zdziwionych, kiedy w sieci po raz pierwszy pojawiły się informacje o tym, że Sam Wilson, czyli nowy Kapitan Ameryka w MCU może w solowym filmie zawalczyć z Czerwonym Hulkiem. Po zwiastunach również brakowało przekonania do tego zestawienia. Do tego wiemy, że powróci Tim Blake Nelson w roli Samuela Sternsa, czyli Lidera oraz Liv Tyler jako Betty Ross.

Nate Moore, producent filmu wytłumaczył w rozmowie z Empire Online swoje podejście do tej kwestii i uzasadnił pojawienie się tak niejednoznacznego zestawienia.

Kiedy byłem dzieckiem, to lubiłem, gdy ścieżki przecinały ze sobą postaci, których byś się nie spodziewał. Uznaliśmy, że to dobry moment, żeby ponownie odwiedzić te postaci. I nie mieliśmy wrażenia, że robimy to na siłę. Naprawdę mieliśmy pole do pogłębienia ich.

Tim Blake Nelson sam nie może się doczekać powrotu do roli po zapowiedzi z filmu Incredible Hulk, która do tej pory nie zaszła nigdzie dalej. Podał też, że miał jeden warunek w kwestii powrotu do roli, w której tym razem będzie bardziej przypominać komiksowy pierwowzór z wielką głową.

Poprosiłem, żebyśmy to zrobili z pomocą efektów praktycznych. To była duża pomoc, ponieważ lubię czuć ciężar tej deformacji na głowie. Wolę to niż mieć na sobie kropki.

