Prognozy box office Venoma 3 rosną. Będzie lepiej niż oczekiwano

fot. materiały prasowe

Reklama

Pierwsze prognozy wskazywały, że Venom 3: Ostatni taniec zanotuje globalne otwarcie na poziomie 150 mln dolarów. Jednak film już przewyższa oczekiwania. Dzięki znakomitemu debiutowi w Chinach (9,3 mln dolarów w jeden dzień), mówi się teraz o 165 mln dolarów po premierowym weekendzie na całym świecie.

Venom 3 – box office

Wspomniany wynik z dnia otwarcia w Chinach to najlepszy rezultat filmu superbohaterskiego od czasów Spider-Man: Daleko od domu. Jest to także lepszy wynik niż wszystkie ostatnie hollywoodzkie premiery w Chinach. Na razie Chińczycy są zadowoleni i oceniają film pochlebnie, co powinno wpłynąć na dalsze wyniki w tym kraju. Szacuje się, że Venom 3 zarobi łącznie 82,5 mln dolarów w Chinach. Dla porównania, pierwsza część zarobiła tam 107,7 mln dolarów. Dwójka nie była wyświetlana w tym kraju.

Poprzednie części przewyższały szacunki w box office, więc najbliższe dni pokażą, czy ten film powtórzy sukces swoich poprzedników.

Venom 3 - premiera w polskich kinach już 25 października.

Zobacz także: