Karate Kid: Legendy - gdzie obejrzeć w domu? Film już w streamingu

Film Karate Kid: Legendy zadebiutował w streamingu w Polsce 15 lipca 2025 roku. Można go oglądać w serwisach, które oferują zakup wersji cyfrowej lub wypożyczenie na 48 godzin.

Karate Kid: Legendy – streaming

Oto lista platform i ceny dostępu do filmu:

Polsat Box Go – 53 zł za wypożyczenie na 48 godzin

Amazon Prime Video (Sklep) – 54,99 zł za wypożyczenie, 69,99 zł za zakup

Rakuten TV – 54,99 zł za wypożyczenie, 69,99 zł za zakup

Karate Kid: Legendy – finansowe rozczarowanie

Film nie wzbudził większego zainteresowania w kinach i przeszedł bez echa. Globalnie zarobił 104,5 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 45 mln. Choć zwrócił koszty produkcji, nie spełnił oczekiwań wytwórni. Według branżowych raportów po premierze na VOD w USA zdobywa dużą popularność – możliwe więc, że w streamingu osiągnie większy sukces.

Karate Kid: Legendy – opis fabuły

Po przeprowadzce do Nowego Jorku cudowne dziecko kung-fu, Li Fong, zwraca na siebie niepożądaną uwagę i wyrusza w podróż, by wziąć udział w prestiżowych zawodach karate. Kierując się mądrością swojego mistrza, pana Hana, oraz legendarnego Daniela LaRusso, Li łączy ich unikalne style walki, by stanąć do epickiego starcia z niebezpiecznym rywalem.