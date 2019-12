HBO Max ma być lepsze dla rodzin od Disney+, gdyż zaoferuje dwukrotnie więcej treści

HBO Max zadebiutuje na rynku w maju 2020 roku w cenie 14,99 $ i będzie to jeden z najdroższych serwisów VoD dostępnych na rynku. Zarówno za dostęp do Disney+ jak i podstawowy pakiet Netflixa trzeba zapłacić o wiele mniej. Dyrektor generalny WarnerMedia John Stankey przekonywał podczas UBS Global TMT Conference, że 15 dolarów za abonament HBO Max to nie jest to wygórowana kwota, gdyż w tej cenie otrzymamy dwukrotnie więcej treści niż w konkurencyjnym Disney+:

Disney oferuje mniej więcej połowę treści, które my mamy, za połowę ceny. Wysłuchiwałem opinii po spotkaniu z inwestorami, jedni twierdzą, że [cena] jest zbyt niska, niektórzy uważają, że jest w sam raz a niektórzy mówią, że jest zbyt wysoka. To pokazuje mi, że prawdopodobnie znaleźliśmy dobry punkt wyjścia.

Stankey przyznał także, że Disney+ to dobry produkt, ale w znacznej mierze skierowany do młodego odbiorcy. A co za tym idzie, nie jest tak uniwersalną platformą jak HBO Max i nie przypadnie do gustu wszystkim członkom rodziny. Nowa usługa od WarnerMedia ma być miejscem, które przyciągnie do siebie zarówno młodych, jak i starszych odbiorców. To w pełni rodzinna usługa, która oferuje widzom znacznie więcej niż Disney+. Stankey nie omieszkał także wypowiedzieć się pokrótce na temat tego, jak w przyszłości będzie wyglądała rywalizacja trzech gigantów branży VoD:

Nie sposób sugerować, że Disney+ będzie zastępstwem dla Netflixa… Nie sposób także mówić, że Disney+ to alternatywa dla Maxa. To dwa zupełnie różne serwisy, skierowane na zupełnie inny segment rynku.

Subskrybenci HBO Max będą mogli przebierać w produkcjach od czołowych twórców światowej klasy. W serwisie pojawią się treści od twórców z Warner Brothers, Teeth, DC, Boomerang, Adult Swim czy Studia Ghibli, których nie znajdziemy w standardowej ofercie HBO.