Latarnie w DCU tylko dla dorosłych? Nathan Fillion pobił swój osobisty rekord przekleństw w karierze

Nathan Fillion i jego Guy Gardner, członek Korpusu Zielonych Latarni, zadebiutuje w Supermanie, ale widzieliśmy też w zwiastunie 2. sezonu Peacemakera, że pojawi się i w tym serialu DCU. Wydawało się oczywistym, że Gardner wystąpi też w produkcji skupiającej się wokół Zielonych Latarni, który powstaje dla HBO. Nathan Fillion potwierdził swój udział, a przy okazji zdradził ciekawy detal na temat roli i tego, jak Latarnie mogą wyglądać.

Nathan Fillion przy promocji Supermana miał okazję porozmawiać z portalem Screen Rant. To wtedy aktor potwierdził udział w serialu Latarnie. Zdradził też, że to produkcja, przy której najczęściej przeklinał w trakcie zdjęć. Wskazał też różnice w zachowaniu jego postaci w Supermanie, Peacemakerze i właśnie Latarniach:

To ta sama postać, ale w różnych okolicznościach. W Peacemakerze ton jest komediowy i lżejszy, z kolei w Latarniach stawka jest znacznie większa. To nie zmienia postaci, ale jej podejście do sytuacji już tak.

Powiem też tak - powiedziałem więcej słów na "k" podczas pierwszego dnia na planie Latarni niż w całej mojej dotychczasowej karierze.