Latarnie - Strażnicy Wszechświata pojawią się w serialu! Aktorka potwierdza

fot. DC

Wygląda na to, że możemy spodziewać się Strażników Wszechświata w serialu Latarnie. Co więcej, być może zobaczymy również Korpus Sinestro. Niejako te informacje potwierdziła Poorna Jagannathan udzielając wywiadu na temat nadchodzącej produkcji. Opowiadają o tym, co ją ekscytuje najbardziej w serialu, prawdopodobnie zdradziła nieco zbyt wiele.

Latarnie - Poorna Jagannathan o serialu

Aktorka powiedziała, że jest zachwycona scenariuszem, a jej postać jest "niesamowicie dobrze zbudowana". Kontynuując, Poorna Jagannathan stwierdziła, że mamy wszystkie postaci, "które znamy i kochamy". Wśród nich wymieniła "Latarnie, Strażników i Sinestros". Stąd można podejrzewać, że chodziło jej właśnie o Strażników Wszechświata i Korpus Sinestro, znany również jako Korpus Żółtych Latarni. Być może jednak aktorka chciała powiedzieć Sinestro w liczbie pojedynczej i odnieść się do złoczyńcy, którego zagra Ulrich Thomsen.

To, co oficjalnie wiemy o postaci granej w Latarniach przez Jagannathan, to jej imię - Zoe. Uważa się, że będzie ona miała wątek romantyczny z Johnem Stewartem.

Latarnie - ruszyły zdjęcia do serialu DC. Tak prezentują się aktorzy

