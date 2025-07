Jason Momoa w roli legendarnego wodza. Zwiastun historycznego serialu Apple TV+

fot. Apple TV+

Jason Momoa nazywa serial historyczny Wódz wojownik swoim Braveheartem. W ten sposób nawiązuje do hitu Mela Gibsona z lat 90., dziś uważanego za przełomowy klasyk kina. Projekt osadzony jest na Hawajach w XVIII wieku i oparty na prawdziwych wydarzeniach. Momoa jest współtwórcą, producentem i reżyserem finałowego odcinka, a całość zrealizował we współpracy z Thomasem Pa‘a Sibbettem. Dla obu twórców to najważniejszy i najbardziej osobisty projekt w ich karierach.

Wódz wojownik – pełny zwiastun

Wódz wojownik – opis fabuły

Historia rozgrywa się na malowniczych Hawajach i śledzi losy wojownika Ka’iany (Jason Momoa), który próbuje zjednoczyć wyspy przed nadejściem zachodnich kolonizatorów pod koniec XVIII wieku.

Wódz wojownik – obsada

W obsadzie znajduje się głównie polinezyjska ekipa aktorska. Na ekranie zobaczymy takie osoby jak: Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, debiutujący Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale’o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka, Te Kohe Tuhaka oraz Benjamin Hoetjes.

Premiera serialu Chief of War odbędzie się 1 sierpnia 2025 roku na platformie streamingowej Apple TV+.