HBO Max - Warner Bros. planuje filmy tylko dla platformy VOD. Ile tytułów?

fot. materiały prasowe

W 2020 roku Jason Kilar, szef WarnerMedia podjął decyzję, że premiery Warner Bros. będą pojawiać się w USA hybrydowo, czyli jednocześnie w kinach i na platformie HBO Max. Plan na 2022 rok jest jednak inny. Studio ma produkować filmy do kin, tak jak przed pandemią, więc największe superprodukcje nie będą już pojawiać się w VOD. Uważa on jednak, że branża filmowa nigdy nie wróci do sytuacji sprzed pandemii i będzie ciągle rozwijać się w nowym, innowacyjnym kierunku. Jednym z efektów jest skrócenie okna wyłączności dystrybucyjnej w kinach. W 2019 roku standardem było 90 dni, w 2022 roku ma być to 45 dni. Po tym czasie, tytuły będą trafiać na VOD oraz DVD i Blu-ray.

Według Kilara plan na 2022 roku jest taki, by analizować premiery film po filmie i nie planować tego z góry, tak jak zrobili to w 2021 roku. Dodał także, że Warner Bros. ma w 2022 roku wyprodukować przynajmniej 10 tytułów tylko dla HBO Max.

- Wyraźnie widać, że filmy mają znaczenie i nadal je będą mieć. Liczą się także w domu, co widać w reakcjach, jakie zanotowaliśmy nasze premiery - powiedział Kilar.