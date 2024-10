To zawsze Agatha jest najtańszym serialem MCU. Producent komentuje

Fot. Disney+

Do tej pory Echo był najtańszym serialem MCU, którego budżet, według amerykańskich portali, wynosił 40 mln dolarów. Teraz producent Marvel Television, Brad Winderbaum, ujawnia, że najtańszym serialem jest To zawsze Agatha, co oznacza, że koszt jego realizacji jest niższy niż 40 mln dolarów. Z uwagi na fakt, że część budżetu droższych seriali pochłaniały honoraria gwiazd filmów kinowych Marvela, ma to sens w przypadku najnowszej produkcji, gdzie takich aktorów nie ma.

Najtańszy serial MCU - To zawsze Agatha

Winderbaum zdradził, że To zawsze Agatha, pod względem racjonalnego wydawania pieniędzy, jest pierwszym serialem nowej strategii studia.

- Mogę powiedzieć, że to nasz najtańszy serial i tak został zaplanowany. Chcemy realizować te seriale przy rozsądnych kosztach, co daje większą swobodę kreatywną. W przypadku To zawsze Agatha mamy tu mało CGI, znacznie mniej niż w innych produkcjach. Zamiast tego postawiliśmy na praktyczne efekty specjalne, co można odczuć podczas seansu.

Z uwagi na krytykę, jaka spadła na filmy i seriale Marvela w ostatnich latach za ogromne budżety, których nie widać na ekranie, fani pozytywnie przyjęli słowa producenta jako wyciągnięcie wniosków z przeszłych błędów. Winderbaum dodał, że ich celem jest rozsądne wydawanie pieniędzy, tak aby jakość była widoczna na ekranie.

- Chodzi bardziej o to, jak używasz efektów specjalnych, a nie o ich skalę. To nasza reakcja na niedawne błędy, by pokazać, że efekty specjalne powinny wzbogacać historię i wpływać na jej jakość.

Najbardziej krytykowanym serialem MCU była Tajna Inwazja, której budżet wynoszący 212 mln dolarów nie znalazł odzwierciedlenia na ekranie, co spotkało się z ostrą krytyką.