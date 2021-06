Jurassic World: Dominion - szczegóły prologu. Jak duże role postaci z Parku Jurajskiego?

fot. Universal Pictures

Powoli rusza promocja filmu Jurassic World: Dominion, która w czerwcu 2021 roku wyraźnie się rozkręca. Padają pierwsze pytania i dostajemy odpowiedzi na tematy nurtujące fanów.

Jedno z najważniejszych pytań dotyczy wielkości roli oryginalnej trójki z filmu Park Jurajski. Wiemy, że na ekranie zobaczymy Laurę Dern (Ellie Sattler), Sama Neilla (Alan Grant) oraz Jeffa Goldbluma (Ian Macolm). Colin Trevorrow uspokoił fanów w rozmowie z portalem ScreenRant - nie są to role epizodyczne.

- Na pewno chcemy, aby ludzie obejrzeli film i zrozumieli kontekst ich ról, ale mogę powiedzieć, że są oni w całym filmie. To bardzo ważne role i razem wyruszają oni na przygodę, która sprawia, że spotykają się z pozostałymi bohaterami. To celebracja wszystkiego, co stworzył Michael Crichton i tego, co zrobił Steven Spielberg i inni reżyserzy tworzący historie przez lata. Czułem, że nadarza się okazja, aby to wszystko spiąć i mam nadzieje dobrze wyjaśnić, dlaczego tę historię tak długo opowiadamy.

Wyjaśnia, że Jurassic World: Dominion to film, który chciał zrobić od początku, gdy wszedł w ten świat. Tłumaczy, że pierwsze dwa filmy to fabularne podbudowa pod to, co tutaj ma miejsce. Jego zdaniem Dominion spełnia rolę kulminacji wszystkich sześciu filmów serii. Dodaje, że pomimo kluczowych ról oryginalnych postaci, ten film opiera się bardziej na grupie bohaterów niż jednostkach.

Jurassic World: Dominion - prolog zachwyca

W kinach IMAX wraz z filmem Szybcy i wściekli 9 będzie można obejrzeć 5-minutowy prolog, który rozgrywa się 65 mln lat temu. Pierwsze opinie dziennikarzy są bardzo pochlebne. Pierwsza połowa fragmentu sprawia wrażenie filmu dokumentalnego o życiu dinozaurów, druga to widowiskowa akcja. Według Stevena Weintrauba z Collidera firma Industrial Light & Magic przeszła samych siebie w tworzeniu dinozaurów. Nigdy nie wyglądały tak dobrze i tak realistycznie.

Prolog ma przede wszystkim być skierowany do fanów T-Rexa, czyli samicy, której klon siał zniszczenie w filmie Park Jurajski, a która powróciła w Jurassic World. Sam Colin Trevorrow tłumaczy, że prolog to jego ulubiona scena filmu. W połowie klipu widzowie będą świadkami widowiskowej walki wspomnianego dinozaura z Gigantozaurem, w której to T-Rex przegrywa. Kamera robi zbliżenie na oko umierającego dinozaura i chwilę potem mamy zobaczyć komara, który pije jej krew. To ten sam komar, którego John Hammond i jego naukowcy wykorzystani do sklonowania dinozaurów.

Potem przeskakujemy do teraźniejszości i znów śledzimy T-Rexa. Ucieka ona przed ludźmi w helikopterze, którzy chcą ją uśpić. Biegnie przez las, a gdy z niego wychodzi, napotyka parking z knajpką i zszokowanymi klientami. Ludzie zaczynają uciekać w panice przed dinozaurem i tak fragment się kończy.

Jurassic World: Dominion - kiedy rozgrywa się akcja?

Przypomnijmy, że przez wydarzenia z filmu Jurassic World: Upadłe królestwo dinozaury panoszą się po terenie Stanów Zjednoczonych. Stąd też sytuacja, że T-Rex trafia do cywilizowanego miejsca. Colin Trevorrow dodaje w rozmowie z EW.com, że historia rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach z poprzedniej części, więc dinozaury przez ten czas żyły w masywnym lesie w Sierra Nevada, a ludzie starali się je wyłapać.

Jurassic World: Dominion - premiera w 2022 roku. 25 czerwca premierę będzie mieć prolog i - spekuluje się - że wówczas być może pierwszy zwiastun trafi do sieci.