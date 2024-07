Fot. Marvel

Reklama

Już niedługo odbędzie się jedna z najgorętszych filmowych premier tego roku, czyli Deadpool & Wolverine. Z tej okazji Kevin Feige, kierownik Marvel Studios, porozmawiał z Variety na temat różnych projektów, które Kinowe Uniwersum Marvela ma w planach.

Kevin Feige o kultowym kostiumie Wolverine'a

Wielu fanów latami czekało na to, żeby Hugh Jackman założył komiksowy kostium Wolverine'a. To się w końcu stanie przy okazji nadchodzącej produkcji MCU:

Hugh Jackman, który nigdy nie miał na sobie najbardziej ikonicznego kostiumu Wolverine'a to tak jakby Superman był w 10 filmach i nigdy nie włożył swojego. [...] Kiedy dowiedziałem się, że Hugh do nas dołączył, od razu mu powiedziałem: "Wiesz, że będziesz musiał założyć żółty kostium, prawda?"

Kevin Feige opowiedział również o pomysłach na film i na jak dużo pozwolił Ryanowi Reynoldsowi i Shawnowi Levy'emu:

Niemal wszystko było możliwe. Dla Ryana najważniejsze było, żeby po pierwsze był to film o Wolverine i Deadpoolu po raz pierwszy współpracujących razem i po drugie - żeby Deadpool i obsada z jego filmów mogła eksplorować całe MCU.

Kevin Feige o przejęciu praw do X-Men i Fantastycznej czwórki

MCU jest już w posiadaniu praw do obu tych franczyz i do pełnej kolekcji brakuje już bardzo niewiele. Kevin Feige powiedział o tym kilka słów pełnych zadowolenia:

To było niemal jak przeznaczenie. Pracowałem w Marvelu od ponad 20 lat. Nie śniłem nigdy o tym, żeby trafiły do nas wszystkie te postaci Foxa, ale kiedy to się stało, to była to ogromna niespodzianka i kolosalna okazja. Fantastyczna czwórka i X-Men sami w sobie stanowią ogromną część komiksowego świata, do której mamy teraz dostęp dla filmów i seriali.

Kevin Feige o tym, kiedy X-Men zadebiutują w MCU

Pewne przesłanki co do tego już się pojawiały. Okazało się na przykład, że Ms. Marvel ma w sobie gen mutantki. Kevin Feige unikał bezpośrednich i jasnych odpowiedzi, ale zapewnił pewną aktualizację:

Nie mogę powiedzieć kiedy, ale już na przestrzeni ostatnich paru lat wspomnieliśmy o paru osobach, które mają coś, co pewnego dnia będzie znane, jako gen mutantów.