Nowa obsada 2. sezonu The Last of Us. Grane przez nich postacie mogą różnić się od tych w grze

Adaptacja serialowa The Last of Us uznawana jest za jedną z najlepszych adaptacji gier wideo, w związku z czym wszyscy fani czekają na kontynuację. Jak podaje Variety, HBO rozbudowuje obsadę drugiego sezonu The Last of Us, angażując sześciu nowych aktorów, a niektóre grane przez nich postacie będą miały większą rolę niż w oryginale. Do ekipy dołączają: Joe Pantoliano , Alanna Ubach, Ben Ahlers, Hettienne Park, Robert John Burke oraz Noah Lamanna.

Pantoliano wcieli się w Eugene’a, drugoplanową postać z gry The Last of Us Part II, której rola zostanie znacząco rozszerzona w serialu – podobnie jak w przypadku nagrodzonego Emmy odcinka o Billu i Franku z pierwszego sezonu. W grze Ellie oraz jej przyjaciółka Dina wspominają Eugene’a, gdy natrafiają na jego laboratorium do uprawy konopi. Twórcy, Craig Mazin i Neil Druckmann, wyjaśnili, że choć w grze Eugene pojawia się jedynie na zdjęciu, to uznali serial za świetną okazję do rozwinięcia jego historii.

Burke i Lamanna również wcielają się w postacie, które pochodzą z gry. Burke, który występował w wielu projektach od lat 80., w tym w Oz, Wołanie o pomoc i Impersonalni. Gra Setha, który prowadzi bar w społeczności Jackson w Wyoming, gdzie Ellie i Joel zamieszkają po wydarzeniach z pierwszego sezonu. Lamanna, który niedawno dołączył do obsady „Ginny & Georgia” na Netflixie, gra Kat, dziewczynę Ellie, z którą była przed wydarzeniami z „Part II”.

Trzej pozostali aktorzy grają postacie oryginalne, stworzone specjalnie na potrzeby serialu. Ubach, która pracowała zarówno jako aktorka głosowa, jak i występowała w projektach na żywo, zagra postać o imieniu Hanrahan. Ahlers, który zadebiutował w 2019 roku w serialu NBC The Village, gra Burtona. Natomiast Park, która wystąpiła w głośnym filmie z Sundance Sorry, Baby, wciela się w postać Elise Park.

Wraz z Pascalem, Ramsey i Merced, w drugim sezonie The Last of Us występują także Kaitlyn Dever, Young Mazino, Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Catherine O'Hara oraz Jeffrey Wright.

Pierwszy odcinek 2. sezonu ukaże się w serwisie streamingowym Max w poniedziałek 14 kwietnia.

