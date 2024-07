Kino historyczne: nadchodzą aż cztery nowe adaptacje! Ambitny projekt Tioleja Films

Źródło: Tioleja Films/Mediapart/zrzut ekranu: https://www.youtube.com/watch?v=J1Fd1AwIYBQ

Yasmina Fagbemi Edwards, która stoi na czele firmy, będzie odpowiedzialna za produkcję każdej z tych adaptacji. Z kolei sam autor ma pełnić role scenarzysty i producenta. Tioleja Films zawarło również umowę z Ten Ten Global Media w celu współprodukcji My Soul is a Witness.

Gabriel Souleyki ma doktorat z historii i specjalizuje się w dziejach Afryki. Przez wiele lat pracował przy różnych projektach filmowych jako scenarzysta i wydał już pięć powieści. Szósta ukaże się za to na zagranicznym rynku jesienią 2024 roku. Souleyki uważa, że znajomość historia jest kluczowa, by "nie popełniać błędów naszych przodków".

O czym opowiadają książki, które zaadaptuje Tioleja Films?

Akcja My Soul Is A Witness zaczyna się w Dakarze i opowiada o losach Awy, która ma poślubić Ibrahima. Wojna rozłącza ją jednak z ukochanym, a zrozpaczona kobieta dołącza do ruchu oporu we Francji, próbując go odszukać. Finalnie zostaje deportowana do Auschwitz, jednak nawet tam nie poddaje się i walczy dalej.

Solitude opowiada za to o czternastoletniej Ayomidé, którą marynarz zmusza do współżycia i zachodzi z nim ciążę. Jednak córka, którą urodzi, urośnie na buntowniczą i odważną kobietę, która stanie się ważną postacią w walce z niewolnictwem.

The Legend of Akoni przedstawia losy tytułowej 12-letniej dziewczynki, pojmanej przez handlarzy niewolników, która próbuje odzyskać wolność i ponownie spotkać się ze swoją rodziną.

Z kolei Toya to potężna wojowniczka, która zostaje sprzedana w niewolę, gdzie rodzi syna - przyszłego pierwszego cesarza Haiti.