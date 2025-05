Postacie z Arcane wrócą na ekran? Twórcy o potencjale tego świata

fot. Netflix/Entertainment Weekly

Już pół roku minęło od premiery finałowych odcinków serialu animowanego Arcane, który podbił serca widzów oraz fanów gry wideo League of Legends. Serwis Screen Rant miał okazję porozmawiać z twórcami animacji Netflixa, którzy zdradzili, z jakimi wyzwaniami musieli się mierzyć podczas pracy nad serialem.

Twórcy o przyszłości Arcane

W rozmowie showrunner, Christian Linke, powiedział, że musieli znaleźć uniwersalne ludzkie aspekty tej historii z gry. Dodał, że dla niego, Alexa Yee (współtwórcy Arcane), oraz zespołu zaczęło się po prostu od bycia fanami Vi i Jinx. Twórca powiedział:

To fajne postacie z gier. Są zabawne, głośne, duże, ale jest też kwestia [ich] pokrewieństwa, gdzie po prostu chcemy wiedzieć, co się między nimi wydarzyło, że stały się wrogami. I myślę, że to coś, co działa u każdego, kto ma rodzeństwo i wie, że czasami jest jakieś napięcie. Więc trzymasz się tego i rozwijasz od tego momentu.

Vi i Jinx miały być podobne do tych, które pojawiły się w grze League of Legends, ale Linke ujawnił, że rzeczywista rozgrywka i ich style walki, a nie tylko biografie postaci, wpływały na sposób, w jaki zostały napisane. Nie było to dla niego i Alexa Yee trudne, ponieważ znali te postaci bardzo dobrze. Tworząc je zastanawiali się jakie były jako dzieci, czy dorastały razem i jak spędzały czas. Linke dodał:

To jest ten rodzaj rzeczy [o których myślisz], gdy tworzysz człowieka stojącego za bohaterem gry. I myślę, że jest tam wiele naszych osobistych historii i przeżyć. Czasami pojawiają się pytania, w których naprawdę musisz zrozumieć, jak to jest grać tymi postaciami w grze.

Źródło: materiały prasowe

Drugi sezon Arcane zakończył historię sióstr, ale Linke przyznał, że istnieje jeszcze wiele różnych postaci i gatunków w tej własności intelektualnej. Dodał, że nadszedł moment, aby zrobić krok w tył i spojrzeć na całą mapę.

Myślę, że na pewno znajdą się historie, wątki i postacie - w pewnym momencie poczujemy potrzebę kontynuacji czegoś z Arcane. Ale jednocześnie Arcane było naprawdę pierwszym projektem, który zrobiliśmy jako zespół, firma i jako studio. I są inne rzeczy, które chcemy sprawdzić. Teraz wszystko zależy od kreatywnych członków zespołu. Nad czym chcielibyśmy wszyscy pracować? "Kto potrzebuje, żeby to istniało?", a nie "To jest strategiczny wybór".

Scenarzystka i producentka, Amanda Overton, przyznał, że teraz będąc matką, uważa, że jest wiele do odkrycia w kontekście macierzyństwa lub tego, jak postacie zmieniają się w kolejnych fazach życia. Chciałaby poznać Vi i Caitlyn, gdy będą starsze i dowiedzieć się, jakie podejmą decyzje. Jednak widzowie wiedzą, że nie wszyscy bohaterowie przeżyli wydarzenia z Arcane. Twórczyni powiedziała:

Wiedzieliśmy, że muszą być konsekwencje działań każdej postaci. Każdy jest zmuszony do sytuacji, w której robi tragiczne rzeczy lub popełnia duże błędy, które mają ogromne konsekwencje, a konsekwencje muszą mieć znaczenie. Więc od początku wiedzieliśmy, że bohaterowie umrą. Od początku wiedzieliśmy, że ludzie będą się zmieniać lub nie przejdą przez to bez szwanku, więc będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami tych wielkich działań, które podjęli.

Z kolei Barthelemy Maunoury, współreżyser i dyrektor kreatywny francuskiego studia Fortiche Productions, przyznał, że w League of Legends jest wciąż bardzo dużo do odkrycia. Ma też swojego faworyta, na jakim mogłaby się oprzeć historia, ale muszą zobaczyć, jak to się potoczy. Dodał, że bez względu, co zrobią w przyszłości, będzie szczęśliwy móc pracować z tymi samymi ludźmi, choć wyjaśnił, że budowanie zespołu na samym początku było niezwykle trudne, ponieważ w tamtym czasie byli outsiderami. Nie łatwo było im przyciągnąć utalentowanych twórców. Linke uzupełnił, że później wszyscy czuli się jak na wyjątkowej misji, co wspomina bardzo miło.

Arcane - zdjęcia z 2. sezonu