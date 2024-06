Pojedynek - pierwsze zdjęcia. Tak wygląda film historyczny z gwiazdą Gry o tron, Gierszałem i Lindą

Źródło: Monolith Films

Opublikowano pierwsze zdjęcia z thrillera historycznego Pojedynek. To wyjątkowo intrygujący projekt z kilku względów. Po pierwsze, za kamerą stanie Polak, Łukasz Palkowski, znany z hitów Bogowie i Najlepszy. Po drugie, w główne role wcielą się nasz rodzimy aktor Jakub Gierszał i Aidan Gillen - hollywoodzki gwiazdor, znany między innymi z roli Littlefingera w Grze o tron. Po trzecie, wrażenie robi duży budżet, szacowany na kilkadziesiąt mln złotych. To wszystko składa się na wyjątkowo ambitny i ciekawy projekt, który może was zainteresować.

Pojedynek - pierwsze zdjęcia

Pojedynek

Zdjęcia do Pojedynku trwają obecnie pod Warszawą.

Pojedynek - fabuła, obsada, reżyseria

Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące Polaków, przetrzymywanych przez Rosjan w dawnym klasztorze, poddawane są brutalnej indoktrynacji. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich. To młody pianista światowej sławy, cieszący się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przeciągnięciem wielu innych na stronę przeciwnika. Rozpoczyna się podstępna gra, pełna wyrafinowanych manipulacji, gróźb i obietnic. Czy młody artysta, kochający ojciec i mąż, może wygrać pojedynek z agentem, za którym stoi potęga i perfidia rosyjskiego systemu?

W rolach głównych pojawią się Jakub Gierszał, który sportretuje młodego polskiego pianistę Karola Grabowskiego, oraz Aidan Gillen - ten ostatni wcieli się w rolę radzieckiego agenta Wasilija Zarubina. W obsadzie znaleźli się także Bogusław Linda, Julia Pietrucha, Wojciech Mecwaldowski, Antoni Pawlicki, Anna Próchniak, Magdalena Koleśnik i Mateusz Kościukiewicz.

Tak jak wspomnieliśmy, reżyserem Pojedynku jest Łukasz Palkowski. Scenariusz napisały Dżamila Ankiewicz i Agatha Dominik.

Producentem Pojedynku jest Marek Nowowiejski, a za dystrybucję odpowiada Monolith Films.