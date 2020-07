LeMans 2020 - Michael Fassbender kontynuuje sportową karierę w wyścigu

fot. Porsche

Firma Porsche opublikowała informację prasową ogłaszając, że słynny hollywoodzki aktor Michael Fassbender będzie ich kierowcą podczas 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Ma prowadzić Porsche 911 RSR.

Nie jest to jednak pierwszy krok w jego karierze kierowcy wyścigowego. Wszytko zaczęło się tak naprawdę w dzieciństwie, jak sam Fassbender mówi w oświadczeniu, zawsze jego wielkim marzeniem było uprawiać ten sport. Jego ojciec nauczył go wiele o tym, jak to robić dobrze. Dla Fassbendera jest to życiowa pasja.

fot. Porsche

Pierwsze kroki postawił 2019 roku, kiedy Fassbender nawiązał współpracę z Porsche, a jego droga do Le Mans stała się częścią odcinkowego dokumentu publikowanego na YouTubie. Zaczął od Porsche Driving Experience, na którym musiał przejść sesje treningowe na samochodach Porsche. Następnie uczestniczył w wyścigu Porsche Sports Cup - a ściśle w całym jego sezonie w Niemczech. Jeździł wówczas na Porsche 911 GT3 Cup.

Wejście do wyścigu Le Mans to kolejny poziom w tej karierze Fassbendera. Wydarzenie zaplanowane jest na wrzesień 2020 roku.