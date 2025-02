Oto figurka Steve'a z Minecraft, tylko jakie dziecko ją zechce? Internet oburzony

fot. Warner Bros. Pictures

Pierwsze zapowiedzi aktorskiego filmu Minecraft niekoniecznie trafiły w gusta graczy. Krytykowano m.in. dość słabo wyglądające efekty specjalne czy sam design świata przedstawionego. Mimo wszystko jest to produkcja skierowana raczej dla młodszego odbiorcy, a ten ma tendencję do przymykania oczu na podobne kwestie. Problem pojawia się w chwili, gdy figurka kolekcjonerska... wygląda tak.

Oto figurka Steve'a z Minecraft, tylko jakie dziecko ją zechce?

Głównym bohaterem Minecrafta jest Steve. W filmie wcieli się w niego Jack Black. Steve to poniekąd ikoniczna postać, kojarzona przez graczy i fanów. Tymczasem w sieci zaczęły się pojawiać zdjęcia figurki powiązanej z filmem. Jest to figurka... Jacka Blacka. Czasem design niektórych z figurek potrafi zdradzić przed premierą filmu jakieś zmiany w wyglądzie postaci. Tu tak się nie stało, a w sieci widać oburzenie.

Obrzydliwe! Już słyszę, jak dzieci mówią: "Mamo, chcę figurkę faceta w średnim wieku z dużym brzuchem!" Jack Black był najgorszym możliwym wyborem dla tego filmu.

Inne komentarze brzmiały następująco:

To okropne, ale jednocześnie chcę jedną.

To po prostu figurka Jacka Blacka. Jestem ciekaw, czy może grozić sztukami walki figurce jakiegoś paparazzi.

Wiem, dlaczego to istnieje. Rozumiem, dlaczego to istnieje. Ale to nie znaczy, że mi się to podoba.

Minecraft – fabuła, data premiery

Garrett Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) oraz Dawn (Danielle Brooks) zostają wciągnięci do tajemniczego portalu prowadzącego do Nadziemia. Podczas pobytu trafiają na genialnego rzemieślnika, Steve'a (Jack Black) i podejmują się wyzwania, by odzyskać swoje unikalne cechy i wrócić do prawdziwego świata. Podczas tej podróży poznają wiele nowych postaci znanych z gry.

Premiera kinowa filmu Minecraft w Polsce została zaplanowana na 4 kwietnia.

