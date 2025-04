fot. YouTube (The Adam Friedland Show)

Paul Schrader to znane w Hollywood nazwisko i człowiek, który napisał scenariusze do takich produkcji jak Wściekły byk czy Taksówkarz Martina Scorsese. W filmografii ma również produkcje wyreżyserowane przez samego siebie, jak O, Kanado z 2024 roku.

Schrader został oskarżony o molestowanie seksualne i odstąpienie od warunków zawartej ugody przez swoją wieloletnią asystentkę. 26-letnia kobieta opowiedziała o sytuacji z Cannes Film Festival w 2024 roku. W trakcie wydarzenia Schrader rzekomo chwycił asystentkę i pocałował ją bez jej zgody. Ostatecznie udało jej się wyrwać i uciec z pomieszczenia. Z kolei trzy dni później została zaproszona przez niego do pokoju hotelowego. Tam obwieścił, że czuje, że umiera, a następnie pokazał jej swoje przyrodzenie.

W pozwie kobieta zeznała, że Schrader wielokrotnie wyznawał jej miłość i pragnienie dotykania jej, o którym pisał też mailowo:

Czuję, że jest ci niekomfortowo z moją sympatią do ciebie. Czasem (nie dziś) mam wrażenie, że boisz się, że cię dotknę. Wzdrygam się na myśl, że mogłabyś się tego bać.

W pozwie są też wzmianki o wcześniejszym nieodpowiednim traktowaniu. Kobieta miała być celem mizoginistycznych komentarzy o charakterze seksualnym. Zdaniem jej prawników została zwolniona we wrześniu 2024 roku z powodu odrzucenia miłosnych podchodów Schradera. Miał on podpisać ugodę w całej sprawie, ale ostatecznie się wycofał przed złożeniem podpisu. Kobieta próbowała dopilnować spełnienia warunków, które uzgodniły obie strony, ale prawnik Schradera odpowiedział Variety, że Schrader niczego nie podpisał, a więc nie można domagać się jakiejkolwiek rekompensaty. Dodał też, że kobieta wielokrotnie bywała z jego klientem na różnego rodzaju festiwalach i wydarzeniach i nigdy nie powiedziała o nim złego słowa. Co więcej, chwaliła go w mediach społecznościowych.

Prawnicy asystentki uważają, że porozumienie pomiędzy dwiema stronami i tak było wiążące.