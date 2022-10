Listy do M. 5 - nowe zdjęcia promujące film. Popularna seria komedii świątecznych powraca

fot. Bartosz Mrozowski

Listy do M. 5 to najnowsza odsłona popularnej serii polskich komedii świątecznych. Do sieci trafiły nowe zdjęcia promujące produkcję. Możecie sprawdzić je w poniższej galerii.

W najnowszej części znani z poprzednich odsłon Szczepan i Karina uwikłają się w bitwę o spadek. Sytuacja doprowadzi do wielkiego konfliktu w ich rodzinie. Natomiast Mel zostanie wmieszany w sprawę z innym, niekoniecznie świętym Mikołajem, która stanie się medialną sensacją. Na drodze Wojciecha stanie sympatyczny, wigilijny oszust. To tylko kilka z historii, które poznamy w nowej części.

Listy do M. 5 - zdjęcia

W obsadzie są Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Wojciech Malajkat, Janusz Chabior, Jan Peszek, Aleksandra Popławska, Maria Dębska, Mateusz Banasiuk, Marianna Zydek oraz Bartłomiej Kotschedoff. Za reżyserie odpowiada tym razem Łukasz Jaworski. Scenariusz do produkcji napisali Marcin Baczyński oraz Mariusz Kuczewski.

Listy do M. 5 - premiera 4 listopada 2022 roku tylko w kinach.