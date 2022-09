Teściowe 2 - zdjęcia i szczegóły kontynuacji hitowej polskiej komedii

fot. Estera Świętosławska

Jak donosi dystrybutor Next Film prace nad filmem Teściowie 2 zostały zakończone. Jest kilka kluczowych zmian. Za kamerą tym razem stoi Kalina Alabrudzinska, więc twórca jedynki Jakub Michalczuk nie powrócił w sequelu. Do tego na ekranie nie zobaczymy Marcina Dorocińskiego, a opis fabuły wyjaśnia, co się stało z jego bohaterem z pierwszej części. Izabela Kuna, Adam Woronowicz i Maja Ostaszewska powracają w obsadzie. Autorem scenariusza, tak jak w jedynce, jest ponownie Marek Modzelewski.

Teściowie 2 - opis fabuły

Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz – niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda (Izabela Kuna) i Tadeusz (Adam Woronowicz) wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata (Maja Ostaszewska) w towarzystwie… o kilkanaście lat młodszego Jana (Eryk Kulm Jr) oraz matki (Ewa Dałkowska). Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.

Tak reżyserka komentuje swój udział:

– Uśmiałam się czytając scenariusz. Spodobał mi się kierunek w jakim zmierza ta historia. Bardzo też chciałam spotkać się w pracy z Izą Kuną (ponownie) Mają Ostaszewską i Adamem Woronowiczem. Poczułam, że „Teściowie 2 dają mi szansę zrobić naprawdę zabawną komedię, która jednocześnie może być przejmująca.

Teściowie 2 - zdjęcia

Teściowie 2

Teściowie 2 - premiera w 2023 roku tylko w kinach.