Wyciek fabuły Godzilla i Kong 2. Zaskakujący antagonista ujawniony!



Wyciek fabuły filmu Godzilla i Kong 2 pojawił się na Reddicie ze źródła, które wcześniej publikowało prawdziwe informacje – takie, które później zostały potwierdzone. Mimo tego jest to wciąż plotka, więc traktujcie ją z dystansem. Podobny wyciek dotyczący filmu Godzilla i Kong: Nowe imperium również miał miejsce i większość informacji potem się potwierdziła.

Godzilla i Kong 2 – wyciek fabuły

Okazuje się, że po raz pierwszy w MonsterVerse antagonistą będzie sam Godzilla! Czytamy, że Król Potworów wściekł się na ludzkość z powodu zaburzenia naturalnego porządku, co doprowadza do pełnoskalowej wojny Tytanów z ludźmi.

Shimo, potężny Tytan z Godzilla i Kong: Nowe imperium, pojawi się tylko na chwilę – po to, by pokazać, jak skuteczna jest broń ludzkości przeciwko Tytanom. Bronią tą będą przywrócone do życia martwe Tytany, które dzięki technologii stały się czymś w rodzaju mieszanki robotów i potworów.



Gdy Godzilla wypowiada wojnę ludzkości, Kong nie jest pewien, co zrobić. Podziela gniew Godzilli wobec działań ludzi, ale zmaga się z decyzją, czy stanąć po jego stronie, czy nadal koegzystować z ludzkością. Ostatecznie to ludzie wpłyną na jego podejście, ponieważ wojsko przeprowadzi atak na Konga w mieście. Ma to być jeden z najbardziej spektakularnych momentów filmu.

Zobaczymy również scenę, w której Godzilla odpoczywa w rzymskim Koloseum, podobnie jak w poprzedniej części. Tam zostanie zaatakowany przez zmechanizowane Tytany, co doprowadzi do bitwy, która zrówna Rzym z ziemią.

Mothra ponownie się pojawi po swoim występie w poprzedniej części. Jej rola będzie kluczowa, ponieważ nadal chce bronić ludzi i będzie starać się przekonać Tytanów, by dali im szansę.

Pod koniec filmu ludzkość podejmie decyzję o wycofaniu się i przywróceniu równowagi na Ziemi. W końcu zaakceptują, że muszą współistnieć z Tytanami, zamiast próbować ich kontrolować. Ma to symbolizować powrót do pradawnej harmonii.

Prace na planie ruszą w 2025 roku, a premiera odbędzie się w 2026 roku.