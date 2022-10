Emigracja - wideo z planu serialu CANAL+. Produkcja o życiu Polaków w Londynie

fot. CANAL+

Emigracja to nowy serial CANAL+, który skupia się na życiu Polaków w Londynie. Do sieci trafiło wideo z planu produkcji. Materiał możecie sprawdzić poniżej.

Główną rolę w serialu odgrywa tętniący życiem tygiel kulturowy i jedna z największych europejskich metropolii – Londyn. Ekipa zdjęciowa pojawiła się w różnych charakterystycznych, ale nie tylko, dla tej stolicy lokacjach. Kluczem było jak najlepsze oddanie klimatu miasta, nie koncentrując się tylko na tych miejscach, które są najchętniej odwiedzane przez turystów.

Emigracja - wideo z planu

Emigracja to adaptacja bestsellerowej książki Malcolma XD, najbardziej tajemniczej postaci polskiego internetu. To historia dwóch nieco szalonych chłopaków, którzy zostają zmuszeni do opuszczenia swojego miasteczka, gdzie największą atrakcją są coroczne obchody Dni Agrestu i wyjazdu zarobkowego do Londynu. Powiedzenie jednak, że trasa nie idzie zgodnie z planem byłoby bardzo łagodnym określeniem tego co się później dzieje. Bohaterowie już na samym początku rozdzielają się w wyniku zakrapianej imprezy. Dalsza podróż utkana jest plejadą cudacznych postaci. Widz znajdzie wśród nich: tirowców, cygańskich handlarzy kamperów, anarchistów squattersów, ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości recydywistów czy pracowników klubu go-go.

Reżyserem 10-odcinkowego serialu jest Łukasz Kośmicki (Klangor), który wraz z Malcolmem XD jest współautorem scenariusza na podstawie książki. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, a producentem kreatywnym Dorota Kośmicka. Oprócz grających główne role Tomasza Włosoka i Michała Balickiego, w obsadzie znaleźli się również: Paulina Gałązka, Adam Bobik, Piotr Trojan, Jarosław Boberek, Katarzyna Bujakiewicz, Andrzej Zieliński, Agnieszka Suchora, Michał Czernecki, Mikołaj Chroboczek i Marcin Miodek.

Emigracja - premiera wiosną 2023 roku.