Mario + Rabbids: Sparks of Hope - gameplay zapowiada szaloną przygodę z Kórlikami

fot. Ubisoft

Podczas Ubisoft Forward 2022 pokazano nowy gameplay z Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Wideo przedstawia jedną z misji na Terraflorze, planecie pełnej bujnej, zielonej roślinności. Bohaterowie muszą udać się do wulkanu, by wykonać powierzone im zadanie. Lokacja pełna jest sekretów i przeciwników, których trzeba będzie pokonać.

Rozgrywka przypomina poprzednią odsłonę i składa się z dwóch głównych elementów: eksploracji oraz turowych pojedynków z napotkanymi wrogami. Oczywiście zadbano o pewne urozmaicenia w postaci nowych postaci, oponentów, broni czy zdolności. Przed pojedynkami będziemy mogli również odpowiednio się do nich przygotować: na przeznaczonym do tego ekranie wybierzemy członków naszej drużyny, a ich odpowiedni dobór może mieć kluczowe znaczenie zwłaszcza w bardziej wymagających starciach.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - gameplay

Premiera Mario + Rabbids: Sparks of Hope zaplanowana została na 20 października 2022 roku. Gra zmierza wyłącznie na konsolę Nintendo Switch. Potwierdzono, że doczeka się co najmniej 3 DLC, które wprowadzą między innymi nową, grywalna postać: Raymana.