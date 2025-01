Daisy Ridley vs. grupa terrorystów. Plakat The Cleaner i zwiastun dla dorosłych

fot. materiały prasowe

The Cleaner to film, w którym Daisy Ridley będzie miała ręce pełne roboty. Wcielając się w tytułową rolę, będzie musiała na chwilę zostawić brudne okna drapacza chmur, aby powstrzymać grupę kryminalnych aktywistów przed wysadzeniem budynku. Część internautów dostrzega podobieństwo do Szklanej pułapki przez nowy plakat oraz zwiastun przeznaczony tylko dla dorosłych widzów. Zobaczcie i oceńcie sami.

The Cleaner - plakat

The Cleaner - zwiastun dla dorosłych

The Cleaner - co wiadomo?

Akcja rozgrywa się w Londynie, gdzie grupa aktywistów przejmuje kontrolę nad galą firmy energetycznej, by ujawnić panującą korupcję. Jednak ich misją dowodzi ekstremista, który jest gotów zabić wszystkich znajdujących się w budynku - tym samym właśnie Joey Locke musi uratować zakładników przed tragedią. Szczególnie że wśród nich znajduje się jej młodszy brat.

Oprócz Daisy Ridley, do obsady należą Clive Owen, Taz Skylar oraz Ray Fearon. Reżyserem jest Martin Campbell, który zasłynął ze swojej pracy nad serią o Jamesie Bondzie (Casino Royale, GoldenEye). Za scenariusz odpowiadają Simon Uttley, Paul Andrew Williams i Matthew Orton.

The Cleaner - oficjalna data premiery filmu została zaplanowana na 21 lutego 2025 roku. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zadebiutuje w Polsce.