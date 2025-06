Jedna z najpotężniejszych postaci Marvela wróci do MCU? I to nie w Avengers: Doomsday

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel chce, by do MCU powróciła portretowana przez Cate Blanchett Hela - o takim obrocie spraw raportuje Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus. Przypomnijmy, że niezwykle potężną antagonistkę mogliśmy oglądać wcześniej w filmie Thor: Ragnarok, w którego finale miała ona ponieść śmierć w wyniku działań boga burzy i niszczącego Asgard Surtura. Później aktorka podłożyła tej samej postaci głos w 2. sezonie serialu animowanego A gdyby...?.

Według Pereza Marvel jest "zainteresowany" powrotem Heli, przy czym scooper nie sądzi, by w tym kontekście dobrym tropem było Avengers: Doomsday - on sam stawia na inną produkcję, Thora 5. Amerykańskie portale popkulturowe zauważają też, że choć antagonistka najprawdopodobniej zginęła, przywrócenie obdarzonej boskimi przymiotami postaci do życia nie będzie szczególnie problematyczne.

W 2018 roku Cate Blanchett wyrażała swoją gotowość do ponownego wcielenia się w Helę na dużym ekranie ("Zawsze istnieje opcja powrotu"), choć z drugiej strony podkreślała, że pod koniec Ragnaroku postać "wydawała się jej całkiem martwa".

Data premiery filmu Thor 5 nie została na razie ustalona.