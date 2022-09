Disney Illusion Island - zobacz zwiastun znakomicie zapowiadającej się platformówki

Disney

Myszka Miki, Myszka Minnie, Goofy oraz Kaczor Donlad wyruszają w pełną niebezpieczeństw przygodę w iście kreskówkowym stylu. Podczas nocnego panelu poświęconego grom Disneya zapowiedziano produkcję Disney Illusion Island, która dedykowana jest wyłącznie platformie Nintendo Switch. Produkcja jest grą iście z gatunku platformówek, przypominających swoim wyglądem przygody sympatycznego Raymana.

Sam zaś tytuł może nawiązywać do kultowych klasyków Disneya z platformy Sega Megadrive, gier The World of Illusion oraz The Castle of Illusion.

Produkcja dedykowana jest czteroosobowej kooperacji na jednej kanapie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by Wyspę Monoth, czyli główną arenę zmagań naszych bohaterów, przejść w pojedynkę.

Disney Illusion Island - zwiastun

Podczas nocnej zapowiedzi nie poznaliśmy dokładnej daty premiery. Ta arcyciekawie zapowiadająca się platformówka ma jednak na rynek trafić kiedyś w 2023 roku. Bliższe szczegóły nie są znane.

Disney Illusion Island