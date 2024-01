Marvels - jest podsumowanie box office. Czy to naprawdę największa porażka MCU?

fot. materiały promocyjne

Marvels zaliczyło najsłabsze otwarcie w MCU. Podczas listopadowej premiery film zarobił zaledwie 46,1 miliona dolarów. Z czasem wyniki nie uległy poprawie. Zanim Disney całkowicie przestał o nich informować, po czterech tygodniach produkcja spadła na 11. miejsce na listach box office. Teraz przyszedł czas na wielkie podsumowanie.

Marvels według Exhibitor Relations Co. po ośmiu tygodniach schodzi z dużego ekranu z łączną kwotą 205,8 miliona dolarów na całym świecie w box office. Biorąc pod uwagę fakt, że budżet szacuje się na nieco ponad 220 milionów dolarów, to duża klęska dla Marvels Studios. Nawet Eternals, któremu nie sprzyjały negatywne recenzje (stał się pierwszym "zgniłym" filmem MCU na Rotten Tomatoes), pandemiczne warunki i całkiem nowa drużyna superbohaterów, zarobił więcej, bo ponad 401 milionów dolarów na całym świecie.

Można doszukiwać się wielu przyczyn takiego stanu rzeczy. Niektórzy uważają, że widzowie stracili zaufanie do Marvel Studios po takich produkcjach jak Thor: miłość i grom, Tajna Inwazja czy Ant-Man i Osa: Kwantomania, które również nie zebrały pozytywnego odzewu. Niektórzy winią także słaby marketing. Za to Bob Iger, szef Disneya, uważa, że na planie Marvels

był niedostateczny nadzór ze strony kierownictwa, co przełożyło się na kiepską jakość.

MCU - ranking filmów

